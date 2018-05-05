"قابيل": الصناعة تسهم بـ21% فى الدخل القومى بحلول 2030

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات.



وأضاف "قابيل"، أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 التي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030.



وأوضح أن الوزارة تركز حاليا على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية ومن المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن ذلك يأتي الأمر بزيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلًا عن إتاحة أراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنويا.