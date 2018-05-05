القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
اقتصاد
السبت 05/مايو/2018 - 12:12 م

"قابيل": الصناعة تسهم بـ21% فى الدخل القومى بحلول 2030

قابيل
قابيل
الدستور
dostor.org/2157084

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات.

وأضاف "قابيل"، أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 التي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030.

وأوضح أن الوزارة تركز حاليا على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية ومن المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن ذلك يأتي الأمر بزيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلًا عن إتاحة أراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنويا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

تقرير رسمي: الحكومة الأمريكية تجسست على 500 مليون مكالمة ورسالة

لعشاق الإذاعة.. تفاصيل 3 مسلسلات على نجوم FM فى رمضان

غدًا.. الكويت تسلم مصر مفتاح إعلان "القاهرة عاصمة للشباب العربي"

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ألبومات الصور

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

رئيس «أبورديس» يُحرر محضر مخالفة لبناء على أرض الدولة

بدء مؤتمر مديرى المرور بمدينة نصر

"عليه العوض".. عرض مسرحى بقصر ثقافة أسيوط (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

كشكول

"الأعلى للجامعات" يكشف حقيقة تعديلات "علوم تطبيقية بني سويف"

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف لـ"كشكول" الإنشاءات الجديدة.. وكاميرات مراقبة بالامتحانات

وزير التعليم يجيب علي التساؤلات المتردده عن نظام التعليم الجديد

آثار الأقصر تستقبل وفد من علوم جامعة كاتانيا الإيطالية

غداً .. إنطلاق مهرجان البيئة الثانى من جامعة سوهاج

الأمصار

علماء يكشفون مكان وجود الإنسان الأول قبل 700 ألف سنة

نائب عراقي: طلب الجبوري بالعفو عن سلطان هاشم «دعاية انتخابية»

تعرف على أطول طريق بحري في العالم

السبسي يدعو التونسيين للتصويت في الانتخابات البلدية

السعودية تستعد لإطلاق أول شبكة خدمات صحية متكاملة بالمنطقة الشرقية

ads
منوعات

ما هى كمية الإشعاع التي أصابت ضحايا هيروشيما؟

هاكر محترف يسرق مئات آلاف الدولارات من باريس هيلتون

"ناسا" تطلق اليوم أول مسبار لها لدراسة المريخ من الداخل

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads