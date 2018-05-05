بدء اجتماع "خطة البرلمان" بحضور وزيري المالية والتخطيط

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، ونوابه، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019.



وأوضح الدكتور حسين عيسى، أن اللجنة ستستمع - اليوم - إلى وزيرى البترول والكهرباء، لمعرفة كيفية حساب تكلفة الطاقة والبترول وكيلوات الكهرباء للاطمئنان لآليات حساب الدعم، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتى فى إطار مختلف، حيث إنها أول موازنة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى.