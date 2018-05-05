ما هى كمية الإشعاع التي أصابت ضحايا هيروشيما؟

حدد علماء بقيادة البرازيلي، سيرجيو ماسكارينها، جرعة الإشعاع التي تعرض لها ضحايا القصف النووي على هيروشيما.



وقالت صحيفة "Sergio Mascarenhas" إن العلماء فعلوا ذلك، بعد أن حللوا عظام الموتى التي بقيت فيها آثار الإشعاع.



ووصلت ماسكارينها بقايا رفات الأشخاص الذين ماتوا يوم التفجير النووي في هيروشيما، بما في ذلك فك لرجل قضى نحبه على بعد حوالي كيلومتر واحد من مركز الانفجار النووي.



واستخدم العلماء طريقة تسمى بالرنين المغناطيسي الإلكتروني لتحديد جرعة الاشعاع التي امتصها عظم الفك المدروس، حيث بلغت في نتيجة البحث 9.46 "Gy" غراي (الغراي هو امتصاص 1 جول من الطاقة في 1 كلج من المادة).



وللمقارنة قال العلماء إن جرعة بنسبة 2 إلى 3 غراي تعطى لعلاج الأمراض السرطانية، وتصبح الجرعة الإشعاعية قاتلة إذا بلغت درجة 5 غراي.



ووفقا للعلماء، فإن هذه هي المرة الأولى التي استطاعوا فيها التوصل بدقة لكمية الإشعاع التي تلقاها ضحايا القنبلة النووية الأمريكية في هيروشيما. وتستخدم هذه الطريقة أيضا لتقييم حالة الضحايا في ظل أي تلوث إشعاعي مفترض.

