الثلاثاء.. مؤسس مركز «الإمام الأشعرى» بضيافة منتدى الدين والحريات

يُنظم منتدى الدين والحريات٬ محاضرة ونقاش مفتوح بعنوان "لماذا اختار الأزهر الفكر الأشعري" تعبيرًا عن "الوسطية الإسلامية"مع الدكتور محمد يسري جعفر، مؤسس "مركز الإمام الأشعري" بمشيخة الأزهر.،ويدير النقاش الباحث عمرو عزت،وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء 8 مايو 2018٬ بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.



ويقدم الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومؤسس مركز "الإمام الأشعري" وعضو مجلس إدارته، رؤيته لأهم جوانب الفكر الأشعري واختلافه عن المدارس الإسلامية الأخرى، وتاريخ تبني الأزهر له واعتباره من أركان "المنهج الأزهري الوسطي"، وتأثيرات استلهام تراثه في مواجهة التحديات الفكرية المختلفة.

