افتتاح منشآت شرطية جديدة في الفيوم

أناب اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اللواء محمد الخليصي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء خالد شلبي مساعد الوزير لأمن الفيوم، في افتتاح عدد من المنشآت الشرطية الجديدة، بحضور محافظ الإقليم وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



وذكرت مديرية أمن الفيوم، في بيان اليوم، أن هذه المشروعات الجديدة شملت افتتاح تطوير مبنى إدارة شرطة النجـدة بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، ومبنى قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، وعمارة سكنية مخصصة كاستراحات للضباط بمدينة الفيوم الجديدة، ومبنى نقطة شرطة سنرو القبلية بدائرة مركز شرطة أبشواي، ومبنى نقطة إطفاء دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، ومبنى وحدة مرور إطسا بدائرة مركز شرطة إطسا.



وأكد البيان أن هذه المشروعات تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات وزير الداخلية الخاصة بتشييد وتطوير المنشآت الشرطية تحقيقًا للمتطلبات الأمنية ولمواكبة التوسعات العمرانية والزيادة السكانية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمني وتحقيق السيطرة الأمنية في ظل الظروف الراهنة وتقديم خدمات جيدة للمواطنين.