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الثقافة
الجمعة 04/مايو/2018 - 05:19 م

«الكتاب العرب»: تأجيل منح «نوبل للآداب» فرصة للتخلص من الانحياز السياسي

نوبل للآداب»
نوبل للآداب»
حسام الضمراني
dostor.org/2156316

تابع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة أمينة العام الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، قرار الأكاديمية الملكية في السويد؛ إرجاء منح جائزة نوبل للآداب هذا العام، بعد فضيحة «تحرش جنسي» هزت الأكاديمية، وبعد ما قيل عن أنها فقدت صدقيتها لدى الرأي العام الأدبي في العالم في بعض الأحيان.

وأكد الصايغ في بيان صحفي، أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يرحب بهذا القرار بغض النظر عن سببه، إذا ما استُغلت الفرصة لإعادة ترتيب أولويات منح الجائزة، وتخليصها من انحيازاتها السياسية، التي أدت –ضمن ما أدت إليه- إلى منع حصول الكتاب والشعراء العرب عليها رغم المستوى الراقي لبعض الكتابات العربية، وبعد أن حصل عليها في السنوات الأخيرة أدباء مجهولون، ليس لديهم إنتاج أدبيٌّ، من حيث الكم والكيف، يؤهلهم للحصول على أكبر جائزة في العالم، وهو ما كان مثار تندر واستغراب واسعين في أوساط الأدباء والمثقفين.

وأشار الأمين العام إلى أنه بالرغم من أن للشعر العربي تاريخه الطويل وجمالياته التي تطورت على مر القرون، وشعراءه الكبار الذين أضافوا كثير للشعر العالمي، فإن شاعرًا عربيًّا واحدًا لم يحصل على جائزة نوبل، بالرغم من ترشح أكثر من شاعر لها في السنوات الأخيرة، مما يعد إجحافًا بحق هذا الفن العريق، والشعراء العرب المتميزين الذين أبدعوا ولا يزالون يبدعون، ويعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب استعداده لترشيح أدباء وشعراء عرب متميزين للجائزة سنويًّا، إلى جانب الجهات والمنظمات التي لها حق الترشيح.

وقال الشاعر حبيب الصايغ، إن جائزة نوبل هي الأهم على مستوى العالم، وقد ذهبت -عبر تاريخها الذي يقترب من مائة وعشرين عامًا- إلى أدباء وشعراء كبار بالفعل، منهم الروائي العربي الأشهر نجيب محفوظ أحد أهم الروائيين العرب، كما ساهمت في تسليط الضوء على إنتاجهم الأدبي وذيوعه وترجمته إلى كل لغات الأرض تقريبًا، لكن هذا لا ينفي أن لها انحيازاتها السياسية التي تنال من صدقيتها في بعض الأحيان، وربما تكون هذه الهزة التي تعرضت لها سببًا في إعادة تقويمها، وتصحيح أخطائها السابقة.

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