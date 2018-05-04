"ترامب" يؤكد دعمه لبنجلاديش في أزمة الروهينجا

أعلن السكرتير الصحفي لرئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة واجد، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لبلاده دعم الولايات المتحدة لها في أزمة لاجئي الروهينجا.



ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن السكرتير الصحفي لرئيسة الوزراء البنغالية شيخة حسينة واجد قوله: " إن واجد تلقت خطابًا في هذا الشأن من الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية في دكا مارشا بيرنيكات أمس، أكد فيه أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ميانمار لإيجاد الظروف الملائمة لعودة الروهينجا الفارين بشكل آمن" وذلك حسبما نقلت القناة عن السكرتير الصحفي لواجد.



يُشار إلى أن رئيسة الوزراء البنغالية، دعت الشهر الماضي إلى مزيد من الضغط على ميانمار من أجل عودة لاجئي الروهينجا.



جدير بالذكر أن نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش؛ هربًا من العنف الذي يتعرضون له هناك، كما اعتادت مجموعات من الروهينجا تقدر بالآلاف على الفرار من العنف في بلادهم عن طريق البحر منذ اندلاع الأزمة.