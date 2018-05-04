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الجمعة 04/مايو/2018 - 03:47 م

"سلمان للإغاثة" يوقع 7 برامج تنفيذية لصالح السوريين والروهينجا

سلمان للإغاثة يوقع
أش أ
dostor.org/2156242

وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، 7 برامج تنفيذية لصالح الشعب السوري ومهجري الروهينجا بمبلغ 4 ملايين و657 ألفا و495 دولارًا، مع أكثر المنظمات الفاعلة والمتميزة بالعمل الإنساني والإغاثي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن البرامج الموقعة تشمل 5 عقود لرفع معاناة الشعب السوري في المناطق الأكثر تضررًا مثل حماة وحلب واللاذقية وحمص، وريف دمشق وريف حماة وريف حمص الشمالي وريف حلب، واللاجئين منهم في مناطق هاتاي وكلس وأوروفا في تركيا، وغيرها من المناطق ذات الأولوية، بالإضافة لبرنامجين تنفيذين لتنفيذ مشروع إفطار صائم لصالح اللاجئين الروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار ومدينة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش.

وتعد هذه البرامج جزءًا من المشروعات العديدة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًا في الداخل والخارج السوري ولمهجري الروهينجا.

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