القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:33 ص

تشديدات أمنية مكثفة لتأمين مباراة «الأهلى» و«الترجى التونسى»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2155779

رسمت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، خطة أمنية لتأمين مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي.

ووضعت الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائى، بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد، عدا حاملى التذاكر.

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