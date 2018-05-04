حبس عاطل اقتحم شركة وسرق منها 20 ألف جنيه بالنزهة

قررت نيابة النزهة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باقتحام شركة وسرقة مجوهرات بداخلها و20 ألف جنيه.



كان المقدم محمد مكاوى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغا من صاحب شركة باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مجوهرات و20 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف على باب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.



بإجراء التحريات من جانب النقيبان أحمد صقر ومحمد جودة معاونى مباحث القسم وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وشهرته «كباكا» تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنة حديدية.