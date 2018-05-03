«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»
في مفاجأة كبيرة، فشل مسئولو الزمالك، في الساعات الماضية بالوصول إلى السويسري كريستيان جروس المرشح لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.
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في مفاجأة كبيرة، فشل مسئولو الزمالك، في الساعات الماضية بالوصول إلى السويسري كريستيان جروس المرشح لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.
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أشعل المطرب الشاب أحمد زكريا، حماس جمهور حفل جامعة الأهرام الكندية، وسط حضور طلابي كبير مقدما أغاني (بنتخاصم وأنا موافق). وغنت المطربة جنات في نفس الحفل، بينما سيغني المطرب محمود العسيلي الفقرة ...
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