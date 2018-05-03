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عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 08:25 م

أمريكا تواصل الضغط على ميانمار لعودة الروهينجا

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2155399

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ميانمار من أجل عودة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا المقيمين حاليا في بنجلاديش بعد فرارهم من حملة عسكرية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك في رسالة بعثها إلى رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، على حد قول إحسان الكريم، المتحدث باسم رئيسة الوزراء.

وقال ترامب في الرسالة: "ستواصل الولايات المتحدة الضغط على ميانمار لتهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية لشعب الروهينجا إلى وطنهم".

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