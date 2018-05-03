بروكسل: سياسات ترامب التجارية تهدد أوروبا

أكدت المفوضية الأوروبية، أن منطقة اليورو لا تزال مهيأة للنمو الاقتصادى القوى رغم التباطؤ الأخير، لكنها حذرت من التهديد الذى تتعرض له المنطقة من السياسات التجارية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



وقالت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، إنه فى أحدث توقعاتها الاقتصادية للنمو فى الاتحاد الأوروبي، حافظت بروكسل على توقعاتها لمنطقة اليورو فى عامى 2018 و2019 وأرجعت سبب انخفاض البيانات السيئة الأخيرة إلى عوامل "مؤقتة".



وأشارت المفوضية إلى المخاطر الخطيرة للسياسات الاقتصادية فى الولايات المتحدة؛ حيث من المرجح أن يتسبب التحفيز المالى وارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطى الفيدرالي، واحتمال نشوب حرب تجارية، فى حالة من القلق فى الأسواق والشركات الأوروبية.



وقال تقرير للمفوضية صدر اليوم: "إنه يمكن أن يؤدى تجسيد هذه المخاطر إلى تباطؤ مسار الاقتصاد الأوروبى الذى كان يعتمد فى الآونة الأخيرة على الاستثمار والصادرات. وإن اقتصاد أوروبا الحقيقى لن يبقى محصنًا ضد تصحيحات السوق المفاجئة".