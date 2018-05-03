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الخميس 03/مايو/2018 - 03:54 م

كيف تتجنب تجسس شريك حياتك على أجهزتك الشخصية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2155067

إن التجسس على خصوصيات شريك الحياة، يعتبر من العادات السلبية الشائعة في العلاقات الزوجية، ولكنه في الواقع أمر لا أخلاقي. فالعلاقة الزوجية علاقة مقدسة تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين.

فمثل هذه السلوكيات قد تفقد العلاقة جوهرها، وتؤدي إلى مشاكل جدية من الممكن أن تؤدي بهذين الطرفين إلى عواقب غير محببة.

ولتجنب النتائج الكارثية لهذا السلوك، لا بد من اتخاذ إجراءات لحماية النفس من تطفل وتجسس الشريك على الهاتف أو الحاسوب الشخصي، حسبما أفادت "ميرور" البريطانية:

1- تحقق من كلمات المرور الخاصة بك:
حاول دائمًا أن تتحقق من كلمات المرور الخاصة بك على الهاتف والحاسوب. وإن شعرت بأن هناك من يتجسس عليك قم باختيار كلمات سر صعبة التنبؤ، واستبدل كلمات السر القديمة بأخرى جديدة.

2- تأكد من عدم ربط الهاتف بشبكة منزلية واحدة:
عند ربط جميع الأجهزة المنزلية بشبكة واحدة، فإنها تمنح الجميع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وهذا يمنح الشريك فرصة للاطلاع على بريدك الوارد بسهولة. لذا تجنب ربط هاتفك أو حاسبك على شبكة منزلية واحدة.

3- استشر خبيرًا للتحقق من وجود اختراقات لأجهزتك
إذا كنت تشك في أن شريك حياتك قد اخترق أحد أجهزتك، قم باستشارة مختص للتأكد من ذلك، واحرص على إجراء فحص منتظم لأجهزتك الخاصة، واستخدم برامج حماية تنبهك عند حدوث أي اختراق وتضمن عدم ولوج أي شخص إلى أجهزتك.

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