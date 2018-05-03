«دراسة»: جراحة إنقاص الوزن تسبب مخاطر جسيمة

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تتسبب في انخفاض كتلة العظام وقوتها، وترتبط بزيادة خطر كسور العظام.



وأوضح الباحثون، أن تغييرات الهيكل العظمي بعد الجراحة تظهر مبكرًا، وتستمر حتى بعد هضم فقدان الوزن، واستقرار الوزن.



وأشاروا إلى، أن العوامل الغذائية، والتفريغ الميكانيكي أثناء الجراحة، والعوامل الهرمونية، والتغيرات في تركيب الجسم ودهون نخاع العظم قد تسهم في ضعف صحة العظام.



وحددت معظم الدراسات تأثير تغيير مسار مجرى المعدة "Roux-en-Y"، والذي كان الإجراء الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن في جميع أنحاء العالم، حتى تم تجاوزه مؤخرًا بسبب تصغير أو استئصال جزء من المعدة، لأن استئصال المعدة كان أحدث إجراء، ولم يتم تحديد آثاره الهيكلية حتى الآن بشكل جيد.