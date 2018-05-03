اليوم.. تسليم 20 عقد تقنين أوضاع بالمنيا

تبدأ اليوم الخميس لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالتنسيق مع المحافظات، لتسليم عقود التقنين لتبدأ حصاد ثمار عمل اللجنة على مدار عامين.



وتبدأ محافظة المنيا بتسليم 20 عقد تقنين على مساحة 3290 فدان أرض زراعية بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 48 مليون جنيها.



وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة إن هذه الدفعة الأولى من العقود التى سيتم تسليمها بحضور المحافظ اللواء عصام البديوى، وعدد من رجال الدولة ستعقبها دفعات أخرى بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن حصلت على الموافقات النهائية من كل الجهات المعنية لتقنين 318 ألف فدان وضع يد بالمحافظة.