«حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق قبل وأثناء رمضان

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن بدء عدد من الحملات الرقابية من جانب الجهاز لمراقبة الأسواق خلال الأيام المقبلة وقبل شهر رمضان وخلاله، والتأكد من تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق التي تؤثر في أسعار السلع وبخاصة التي تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل وأن هذه الحملات تتم بالاتفاق مع وزارة التموين ويتم عمل تقرير يومي بها لمراقبة الأسعار ومراقبة المنتجات.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لـ"الدستور" إلى وجود غرفة علميات لتلقي شكاوى المواطنين من زيادات الأسعار غير المبررة أو تلاعب التجار بالفواتير أو سوء خدمة ما بعد البيع، مطالبا المستهلكين أنه حالة وجود أي شكاوي أن يتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا، وفي حالة عدم تمكنه من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.



ونوه بأنه في حالة رغبته بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنه تقديم شكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).