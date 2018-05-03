صحة النواب: الأدوية والمستلزمات الطبية تحتاج دعم إضافي بالموازنة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة بالنواب، إن اللجنة استلمت كل الكتيبات التي أرسلتها كافة هيئات المديريات، الخاصة باحتياجاتهم في الموازنة الجديدة، وبدأت اللجنة في مناقشتها مع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، منوها بأن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، سيحضر آخر لقاء في مناقشة الموازنة للتأكيد على مخصصات الوزارة.



وأوضح «أبو زيد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة طالبت بزيادة ميزانية بنود الأدوية والمستلزمات الطبية، لأن الدعم الموجه لهما ضئيل للغاية وغير كافي، خاصة في محافظات الصعيد وسيناء.

