القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:06 م

ربة منزل تخنق طفلًا شاهدها في وضع مخل ببني سويف

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2154129

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، الأربعاء، من كشف غموض اختفاء طفل بقرية عزبة الجعيدي، التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، خلال ديسمبر الماضي بورود بلاغ من غفير بالمعاش يدعى جمعة.س، مقيم عزبة الجعيدي بقرية باها، بإختفاء نجله " بدر" 8 سنوات.

وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه والعميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية وقيادة المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، ومعاونو مباحث المركز لكشف ملابسات إختفاء الطفل.

وتوصلت جهود البحث التي شارك بها معاونو مباحث مركز بني سويف النقباء هشام الخولي، وحسن إبراهيم، ومحمود نجيب، أن وراء إختفاء الطفل جارته ربة منزل.

وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز بني سويف أن الطفل كشف وجود علاقة أثمة بين جارته وتدعى "ر. س" وأحد الأشخاص، بعد مشاهدته لها في وضع مخل بالأداب معه، وهددها بفضحها، فأقدمت على خنقه ووضعه داخل جوال ودفنه بجوار "نخلة" بعزبة الجعيدي بقرية باها التابعة لمركز بني سويف.

وقاد رئيس مباحث مركز بني سويف قوة أمنية ضمت معاونو القسم حيث تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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