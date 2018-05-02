القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:41 م

إغلاق مستشفى الدلتا التخصصي بطنطا بسبب الإهمال الطبي

الدكتور محمد شرشر
الدكتور محمد شرشر
أ ش أ
dostor.org/2153756

أصدر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق مستشفى الدلتا التخصصي بطنطا، لوجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي رصدتها لجنة التفتيش بالمستشفى، والإهمال الطبى الذي تسبب في وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية.

وقال شرشر في تصريح اليوم، إن المخالفات تشمل وجود تجاوزات بغرف العناية المركزة والعمليات وعدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، وكشف عن وجود عدد من العاملين بالمستشفى يعملون دون تراخيص.

وأضاف أنه قرر تشكيل لجنة عاجلة لفحص واقعة وفاة سيدة تدعى "ياسمين" داخل المستشفى، عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، نتيجة إهمال طبي، كما تم تشكيل لجنة طبية محايدة من أطباء استشاريين من مدينة المحلة الكبرى خارج مدينة طنطا، كنوع من الحيادية، لافتا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية للتحقيق العاجل في الواقعة، مؤكدا تشديد محافظ الغربية على غلق المستشفى حال ثبوت وجود إهمال طبي في وفاة الضحية.

كان هاني مدحت محامٍ مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد حرر محضرا بقسم شرطة طنطا ثان يحمل رقم 3526 إدارى يتهم مستشفى الدلتا التخصصي، وطبيبة بالمستشفى تدعى "ر.ف" بالتسبب في وفاة زوجته عقب دخولها للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية.

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