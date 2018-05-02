نشطاء: نقل 3 معتقلين أمريكيين لدى كوريا الشمالية قبيل قمة «ترامب ـ كيم»

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن أحد النشطاء الكوريين الجنوبيين قوله إن كوريا الشمالية نقلت المعتقلين الأمريكيين الثلاثة لديها من مقر احتجازهم في معسكر للأشغال الشاقة إلى فندق في ضواحي العاصمة بيونج يانج قبيل القمة المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.



وقال تشوي سونج يونج، رئيس إحدى روابط لأسر الكوريين الجنوبيين المحتجزين في كوريا الشمالية، في تصريحات لـ"يونهاب" اليوم الأربعاء، إن الرعايا الأمريكيين كيم هاك سونج وطوني كيم وكيم دونج شول تم نقلهم من المعتقل مطلع إبريل الماضي بتعليمات من السلطات العليا، بحسب ما علم به من أحد سكان بيونج يانج.



ومن المعروف أن محادثات جرت بين واشنطن وبيونج يانج من أجل إعادة المعتقلين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، والذين اعتقلتهم كوريا الشمالية على خلفية اتهامهم بالتجسس أو ارتكاب أعمال عدائية.