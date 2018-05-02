القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
عالم
الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:19 م

نشطاء: نقل 3 معتقلين أمريكيين لدى كوريا الشمالية قبيل قمة «ترامب ـ كيم»

ترامب وكيم
ترامب وكيم
أ ش أ
dostor.org/2153732

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن أحد النشطاء الكوريين الجنوبيين قوله إن كوريا الشمالية نقلت المعتقلين الأمريكيين الثلاثة لديها من مقر احتجازهم في معسكر للأشغال الشاقة إلى فندق في ضواحي العاصمة بيونج يانج قبيل القمة المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.

وقال تشوي سونج يونج، رئيس إحدى روابط لأسر الكوريين الجنوبيين المحتجزين في كوريا الشمالية، في تصريحات لـ"يونهاب" اليوم الأربعاء، إن الرعايا الأمريكيين كيم هاك سونج وطوني كيم وكيم دونج شول تم نقلهم من المعتقل مطلع إبريل الماضي بتعليمات من السلطات العليا، بحسب ما علم به من أحد سكان بيونج يانج.

ومن المعروف أن محادثات جرت بين واشنطن وبيونج يانج من أجل إعادة المعتقلين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، والذين اعتقلتهم كوريا الشمالية على خلفية اتهامهم بالتجسس أو ارتكاب أعمال عدائية.

موضوعات متعلقة

زيارة تاريخية.. وفد كوري جنوبي يصل بيونج يانج

أسرار قمة إطفاء نار الغضب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

«هدنة الثعالب».. ماذا سيفعل ترامب وكيم فى «قرية السلام»؟

«ريد فالفيت».. وصول أول وسيط للسلام بين الكوريتين

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يوم

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ 3 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ 3 أيام

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ 3 أيام

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

وزيرة الهجرة: نفخر بالبحرية المصرية وقدرتها على حماية سواحل مصر

«التخطيط»: خفض كثافة الفصول الدراسية إلى 38 طالبًا خلال عامين

استدعاء 5 مسئولين بالقاهرة الجديدة للتحقيق فى «تراكم الأمطار»

«سيسكو»: نهتم بشراكتنا مع الحكومة.. والرئيس يدعم الاستثمار الأجنبى

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

ألبومات الصور

حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط

الخطيب يشاهد تدريب الأهلى ويلتقى اللاعبين

بالصور.. حى بولاق الدكرور يكثف حملاته لإزالة الإشغالات

على ماهر.. نجم موقعة الأسيوطي

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كشكول

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

شيخ الأزهر يعلن الاستعداد لتوفير منح لطالبات إندونيسيا لدراسة اللغة العربية

جامعة عين شمس: نسعى لتحويل مركز البحوث إلى معهد متخصص في دراسات الشرق الأوسط

5 عبارات لايجب أن يسمعها أطفالنا

رئيس جامعة بني سويف يكرم الطلاب المتفوقين

الأمصار

مخزونات النفط الأمريكية تقفز 6 ملايين برميل

سفن الناتو تدخل البحر الأسود

كاني ويست: استعباد الأفارقة بأمريكا كان "اختيارا"

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في ليبيا

صحيفة: نقل الأمريكيين المحتجزين في بيونغ يانغ لمكان آخر

منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك