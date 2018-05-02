ضبط متهم بتزوير دفتر بريد في الجيزة

تمكنت إدارة شرطة البريد، من ضبط ا. ب. ع 29 سنة، أثناء وجوده بمكتب بريد التابع لمنطقة بريد الجيزة حال تقدمه لشباك التوفير لسحب مبلغ من حساب التوفير.



تبين وجود تلاعب في بيانات الدفتر، وبمطابقة الرصيد المثبت بالدفتر 33402 جنيه على الرصيد المدون بالمكتب تبين أن رصيده الفعلي 32 جنيها، وبمناظرة الدفتر بمعرفة المفتش الإداري، أفاد بأن الدفتر خاص بشقيق المتهم، ووجود تزوير وتلاعب برصيد الدفتر.



وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط أقر بأن الدفتر خاص بشقيقه، وأنه لا يعلم تزويرا.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



