الخطوط القطرية تدعم استحواذ «آي إيه جى» على النرويجية

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إنه سيدعم "آي.ايه.جي" مالكة الخطوط

الجوية البريطانية في أي خطة توسعية لها حين سئل بشأن استحواذ الشركة المحتمل على إير شاتل النرويجية.



تملك الخطوط القطرية 21 بالمئة في "آي.ايه.جي"، وقال الباكر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "الخطوط القطرية ستدعم دائما "آي.ايه.جي" في أي شيء يقومون به لأنها شركة لدينا اهتمام استراتيجي بها".



وأضاف "أيا كان ما سيقومون به لتوسعة نشاطهم فقد جرى التفكير فيه بعناية وسندعمهم".



واستثمرت "آي.ايه.جي"، التي تملك أيضا إيبيريا واير لينجوس وبويلينج، في إير شاتل النرويجية في أبريل، لتحصل على 4.6 بالمئة في شركة الطيران التي تواجه صعوبات، مع استهداف البدء في

مباحثات استحواذ.