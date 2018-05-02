برلمانى: «إحياء الجذور» مبادرة تكامل بين مصر وقبرص واليونان

أشاد النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمبادرة "إحياء الجذور" بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدا أن جذور العلاقات بين مصر والبلدين ترجع إلى مئات السنين وليست وليدة اللحظة إلا أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى توطيد العلاقات بين البلدان لتشمل جميع الأصعدة.



وأوضح الدامي في تصريحات له، أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان في طريقها للتكامل بعدما شهدته من تعاون سياسي ثم اقتصادي وأخيرا اجتماعي يتمثل في مبادرة إحياء الجذور التي تهدف إلى تنظيم احتفالية للجاليات اليونانية والقبرصية في مصر لإعادة روح المودة والود وتوثيق العلاقات على مستوى الشعوب والقيادات السياسية.



وأكد نائب المصريين الأحرار، أهمية المبادرة خاصة أنها جاءت بدعوة وإشراف من الرئيسين المصري والقبرصي واليونان، منوها بأنها ستمثل أهمية سياحية أيضا من خلال الترويج للسياحة داخل مصر وحث اليونانيين وشعوب البحر المتوسط على زيارة الآثار اليونانية القديمة والأماكن التراثي.