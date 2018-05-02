القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:02 ص

اليوم.. وزير التجارة يغادر القاهرة متوجها إلى الرياض

اليوم.. وزير التجارة
الدستور
dostor.org/2152979

يغادر القاهرة اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي تعقد برئاسة وزيرا التجارة في البلدين، إذ من المقرر التوصل الى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدأت أمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غدًا الخميس.

وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خصوصا في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، إذ عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح".

وشارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار تجاري يحي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض أحمد امام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

خريطة الدراما المصرية على القنوات الخليجية فى شهر رمضان

البرلمان البريطانى يحذر «ماى» من خطأ كارثى يهدد التجارة الدولية

اليوم.. «لجان البرلمان» تستكمل مناقشة موازنات القطاعات المختلفة

زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى «شل البلاد»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

جامعة بنها: الأستاذ المشترك في إساءة "الشعراوى" مدرج بقوائم الإخوان

طلاب جامعة "المحمدية سوراكرتا" يحتشدون للترحيب بشيخ الأزهر

"خميس" يلقي محاضرة عن "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع"

بلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعة دمنهور لوصفه الشعراوي بالدجال

جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمي للكاراتيه

الأمصار

ليبيا: مقتل شرطي في انفجار بمقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

السعودية: إغلاق مدينة ترفيهية في الرياض

المحتجون في أرمينيا يغلقون مداخل العاصمة يريفان

ارتفاع أسعار الذهب

أبرز عناوين صحف الإمارات

منوعات

عدسات لاصقة تساعد على تصحيح عمى الألوان

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك