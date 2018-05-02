16 قتيلا على الأقل فى أعمال عنف بـ«بانجى»

قتل 16 شخصًا على الأقل بينهم شرطي وكاهن وطفل في بانجي، أمس الثلاثاء، جراء أعمال عنف طائفية ومواجهات مسلحة دارت في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن، كما أفادت مصادر طبية.



وبحسب وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى «مينوسكا» في بيان لها: «إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار سجّل ظهر الثلاثاء في فاتيما في الدائرة الثالثة من بانجي بين قوى الأمن الداخلي، وعناصر مسلحة من المجموعة الإجرامية التابعة للمدعو فورس. هؤلاء أطلقوا النار بعد توقيف قوى الأمن أحد رفاقهم».



وأفادت بأن إطلاق النار بدأ قرابة الساعة 11،30 (10،30 ت غ) واستمر حتى غروب الشمس.



وبحسب حصيلة مؤقتة أوردتها مصادر طبية متطابقة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 16 شخصا بينهم شرطي وكاهن وطفل وإصابة 96 آخرين بجروح، ودارت الاشتباكات في محيط حي «بي كا 5» الذي تقطنه غالبية مسلمة.