القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:26 م

حرمان أصحاب البطاقات من التموين بسبب تعطل «السيستم»

حرمان أصحاب البطاقات
صلاح عامر
dostor.org/2152636

أكد محمد راشد، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن اليوم الأول، لشهر مايو الجاري، لم يشهد صرف مقررات التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية في محافظتي القاهرة والجيزة بسبب تعطل "السيستم" في منظومة التموين الجديدة.

وقال راشد، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه كان من المفترض صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري للمستفيدين من الدعم السلعي البالغ نحو 50 جنيهًا للفرد الواحد، إلا أنه تم وقف المنظومة دون مبرر نتيجة الأعطال وبالتالي تم حرمان المواطنين من صرف السلع.

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