القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:42 م

غدًا.. تنصيب كندة علوش سفيرة لمشروع «نقدر»

كندة علوش
كندة علوش
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2152443

تكريمًا للفنانة كندة علوش يتم، غدًا الأربعاء، تنصيبها كسفيرة لمشروع "نقدر" لحماية وتحسين صحة الفتيات، وذلك ضمن احتفالية ضخمة، تبدأ في الـ10 صباحًا، بأحد الفنادق بمنطقة المعادي، والمشروع تطلقه مؤسسة "بلان انترناشونال" بمشاركة مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي والقوالب النمطية.

كما يهدف المشروع لمساعدة الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر على الخروج من دائرة الفقر من خلال تحقيق التعاون مع أفراد ملتزمين بالعمل التنموي وابتكار أفكار إبداعية تعمل معًا على تحقيق تغييرات إيجابية جذرية ومستدامة في حياة الأطفال والشباب والسيدات وحمايتهم من كافة أنواع العنف.

غدًا.. تنصيب كندة علوش سفيرة لمشروع «نقدر»
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