تفريق مسيرة «يوم العمال» في فرنسا بـ«الغاز المسيل للدموع»

استخدمت قوات الأمن الفرنسية، مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، لتفريق مئات المحتجين الملثمين بعدما حطموا نوافذ محال تجارية وألقوا القنابل الحارقة في بداية مسيرة يوم العمال السنوية في باريس.



كانت الشرطة حذرت أمس الإثنين من اشتباكات محتملة مع مجموعات فوضوية يسارية متطرفة، تعرف باسم «بلاك بلوكس»، بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لجعل اليوم «يومًا ثوريًا».



وقالت السلطات: إن نحو 1200 محتج ملثم يرتدون ملابس سوداء ظهروا على هامش المظاهرة السنوية التي تنظمها النقابات العمالية.



وحطم المحتجون نوافذ عدة شركات، بينها مرأب تابع لـ«رينو» للسيارات ومطعم لـ«مكدونالدز» على طريق في شرق باريس، وأشعلوا النار في مركبة إنشاء.

