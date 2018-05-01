ما ضمانات البرلمان لمنع استخدام «أوبر وكريم» للإضرار بالأمن القومي

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعًا غدًا الأربعاء، بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل، لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، ومن بينها ملف شركتي «أوبر» و«كريم».



وترصد «الدستور» أهم المعلومات والضمانات التي وضعتها اللجنة لعدم استغلال تلك الشركات في الإضرار بالأمن القومي.



- يطرح ملف الشركة داخل اللجنة في إطار مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتنظيم تراخيص مزاولة تشغيل السيارات الملاكى التي تقدم خدمات خاصة للمواطنين، ومن بينها شركتى «أوبر» و«كريم».



- أثارت تلك الشركات حالة من الجدل بين أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب ومثلي الحكومة فيما يتعلق بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء.



- ألزم القانون بربط قواعد البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بتلك الشركات مع الجهات المختصة في الدولة والجهات الأمنية لاستخدامها وقت الحاجة وفق مقتضيات الأمن القومى.



- شدد القانون علي حماية قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمستخدمي تلك الشركات، علي أن يتولي وزير الاتصالات وضع الضوابط الخاصة بذلك وفقًا لمقتضيات الأمن القومى.



- ألزم القانون شركات النقل الخاصة بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر، كما ألزم الجهات المعنية بالمحافظة على سريتها.