القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:10 م

نيكول سابا تنهى تصوير «الهيبة - العودة» فى لبنان

نيكول سابا
نيكول سابا
نرمين مقبل
dostor.org/2152139

انتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا، من تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل «الهيبة - العودة»، برفقة النجم تيم حسن، فى لبنان، استعدادًا لعرضه خلال السباق الدرامى الرمضانى.

وكان الجزء الأول من «الهيبة»، الذى قام ببطولته تيم حسن، حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه فى رمضان الماضى، وتدور أحداث الجزء الثانى فى إطار اجتماعى تشويقي حول رجل يدعى «جبل شيخ الجبل»، وهو متسلط، ويحكم قرية بالقوة، ويدخل فى صراعات عديدة.

«الهيبة - العودة» سيعرض عبر شاشتي الـMBC والـMTV، قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، إنتاج شركة الصباح، ويضم نخبة من الفنانين منهم أويس مخللاتي، عبدو شاهين، منى واصف، رفيق علي أحمد، نقولا دانيال، عبدالمجيد مجذوب، أحمد الزين، ميشال حوراني، فاليري أبوشقرا، ختام اللحام، روزينا اللادقاني، خالد السيد، فادي أبي سمرا، نجاح سفكوني، ميرفا القاضي، ناتاشا شوفاني، وغيرهم.

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