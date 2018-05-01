إصابة 19 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بإسبانيا

أصيب 19 شخصا على الأقل، خلال مشاجرة عنيفة، اليوم، وقعت في مدينة طليطلة "توليدو" جنوب العاصمة الإسبانية مدريد، إثر إطلاق نيران مفاجئ من قبل مجهول.



وأكدت صحيفة الموندو الإسبانية أن من بين المصابين نساء ورجالا تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما.



وأفادت الصحيفة بأن مجهولا وصل إلى ساحة البلدة، حيث يوجد المرقص المتنقل في الميدان، وقد "ضُربت طلقتان ناريتان على الأرض"، وفقا لرئيس بلدية مدينة بابلو فونتيلوس، فيما تسببت شظايا الطلقات في إصابة المواطنين المتواجدين بالمكان.



وأكدت عناصر من الحرس المدني أن اتجاه إطلاق الرصاصات كان إلى الأرض، وكانت أغلب الإصابات في منطقتى الركبتين والفخذين.



وتحركت قوات الطوارئ لنقل المصابين، فيما امتنعت الشرطة عن التصريح بالسبب الحقيقي وراء الحادث لحين انتهاء التحقيقات.