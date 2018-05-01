القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:31 م

وزير المالية: وفرنا حماية جيدة لمحدودى الدخل

وزير المالية عمرو
وزير المالية عمرو الجارحي
راندا التوني
dostor.org/2151960

أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات محدودة الدخل والأكثر احتياجًا من آثار الإصلاح، خاصة أن الإصلاح كان ضروريًا ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية، حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية وارتفاعًا فى نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وقال، خلال لقائه بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الأولى، مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.

الآن

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

«السيسى» يستقبل وفد المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى

«هآرتس»: نتنياهو يسعى لتكرار سيناريو «صدام حسين» مع إيران

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

ألبومات الصور

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «هارون الرشيد»

عمال مصر.. سواعد الإصلاح الاقتصادي

بالصور.. المغامر شادى بشر يستعد للقفز من أعلى قمة جبلية فى العالم

رئيس مدينة أبو رديس يتفقد معدات مواجهة السيول

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

كشكول

اختتام فعاليات مؤتمر "طب الصناعات" بجامعة الأزهر

البحث العلمي تفتح باب التقدم للمدرسة الصيفية العاشرة بروسيا

جامعة أسوان تشارك بالملتقى التعليمي فى المغرب

استئناف امتحانات الشفوي القرآن الكريم بتجارة الأزهر غدا

وزير التعليم يعلق على ذهاب الطلاب للمدارس بالمرحلة الثانوية

الأمصار

إذاعة المطلقات... صوت الملايين من النساء في مصر

الحريري عبر "تويتر" يحث المواطنين على التصويت في الإنتخابات البرلمانية

" نيويورك تايمز" تكشف عن طريقة حصول إسرائيل على وثائق إيرانية

نجاة قيادي في تحالف الفتح من محاولة إغتيال شرقي بغداد

الولايات المتحدة الأمريكية: الوثائق التى اعلن عنها نتينياهو بشأن برنامج ايران النووى صحيحة

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك