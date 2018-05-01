وزير المالية: وفرنا حماية جيدة لمحدودى الدخل

أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات محدودة الدخل والأكثر احتياجًا من آثار الإصلاح، خاصة أن الإصلاح كان ضروريًا ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية، حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية وارتفاعًا فى نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وقال، خلال لقائه بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الأولى، مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.