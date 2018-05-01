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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:54 ص

كوريا الجنوبية والمغرب تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كوريا الجنوبية والمغرب
أش أ
dostor.org/2151766

بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك يون، مع رئيس مجلس النواب المغربي، حبيب المالكي، في العاصمة سول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال «المالكي»، في تصريح لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه لمس طموح حكومة سول الكبير في تعزيز وتنويع وتوطيد التعاون مع المملكة المغربية.

وأضاف أن رئيس الوزراء المغربي من المنتظر أن يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس مجلس النواب المغربي قد وصل سول، الأحد الماضي، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس البرلماني الكوري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

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