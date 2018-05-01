«اتحاد الصناعات»: إنجازات السيسي تظهر في البنية التحتية

قال محمد البودي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تمشي ببطء، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمشي بخطوات سريعة، ويتبين ذلك فى المشروعات القومية والبنية التحتية والأساسية في المدن الجديدة، والمنطقة الصناعية الجديد، والطرق التى تخدم الصناعة والصناع.



وأوضح البودي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القرارت الاقتصادية ناجحة، ولكن المواطن العادي لا يستطيع لمس تلك المشروعات، ولكن رجال الأعمال والمصانع هم أكثر دراية بتلك الإنجازات، والرئيس يعمل بأقل الإمكانيات.



وأشار نائب رئيس غرفة الهندسية، إلى أن هناك تسهيلات البنوك التي تقدمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالتعليم الفني، والاهتمام الأكبر بالزراعة واستصلاح مساحات من المناطق الصحراوية وتحويلها أرض خضراء، وتوفير المرافق الخاصة بها، إضافة إلى قناة السويس وإنشاء منطقة صناعية بجوارها، وغيرها من القرارت التي صبت في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل واضح، وتعتبر 2018 هي سنة جني ثمار تلك القرارات.