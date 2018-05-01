«قابيل»: حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ ٤٣٪

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن نسبة التبادل التجاري بين مصر واليونان، ارتفعت بنسبة ٤٣٪، وأشار إلى، أن حجم التجارة وصل إلى ٤٠٠ مليون يورو.



وأوضح، خلال فعاليات مؤتمر ملتقى الأعمال المصري اليوناني القبرصي، المقام اليوم على هامش أسبوع العودة إلى الجسور، إلى أن السبب في زيادة الصادرات المصرية للسوق القبرصية العام الماضي، هو ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلي، أن الصادرات المصرية في السوق القبرصية، منتجات الصناعات الغذائية والحديد والصلب، والبلاستيك، والخضروات، والفاكهة.



وأوضح، وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات اليونانية في مصر بلغ إجماليها 155 مليون دولار موزعة على 160 مشروعًا تعمل في مجالات الزراعة الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات والإنشاءات والسياحة.



وأكد قابيل، أن عددا من بنود الصادرات المصرية للسوق اليوناني حقق زيادة مضطردة خلال عام 2017، تضمنت الأسمدة والبطاطس والحديد المدرفل، والمنسوجات، والزيتون، والخضر المجمدة.



وأضاف قابيل، أن أهم الواردات المصرية من اليونان تشمل البلاستيك، والزيوت، والقمح، وأدوات المائدة والفاكهة.



جدير بالذكر، أن رئيس جمهورية قبرص، التقى بالمهندس طارق قابيل، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الجاليات اليونانية القبرصية المنعقد بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار " العودة للجذور"، حيث تم بحث سُبل تنمية التعاون التجارى والاقتصادى، بين البلدين خاصة فى ظل العلاقات السياسية الوطيدة التى تربط قيادة البلدين.

