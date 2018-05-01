مريض نفسى يُهاجم أمينى شرطة بـ«سكين» فى الجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى السيطرة على مريض نفسى والقبض عليه، عقب قيامه بمهاجمة اثنين من رجال الشرطة بمنطقة الجمالية بسكين، والاعتداء عليهما من الخلف وإصابتهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.



جاء أثناء تفقد اثنين من أمناء الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة الجمالية، وأثناء ذلك فوجئا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمتهما من الخلف بسلاح أبيض وإصابتهما.



وعلى الفور أسرع رجال الشرطة بالمنطقة بمساعدة الأهالي من السيطرة عليه، وأثناء القبض عليه تسبب فى إصابة عدد منهم بإصابات سطحية، وتم ضبطه واقتياده لقسم شرطة الجمالية.



ومن خلال الفحص تبين أن المتهم من الأشخاص المرضى النفسيين بالمنطقة، وتعرف عليه المواطنون من الأهالى وأكدوا كونه غير متزن نفسيًا ويتواجد فى المنطقة منذ فترة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده وتحريز السلاح الأبيض "سكين مطبخ"، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.