تصوير مشاهد معسكرات «داعش» بـ«كلبش2»

انتهى طاقم عمل مسلسل «كلبش 2» على مدار اليومين الماضيين من تصوير مجموعة من المشاهد الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي ضمن السياق الدرامي لمسلسل «كلبش 2» من بطولة النجم أمير كرارة.



وشهدت المشاهد ديكورًا بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي من خلال معسكرًا للجماعة الإرهابية به عدد من الخيام نصبت لتصوير المشاهد والتي تهاجمهم قوات من العمليات الخاصة وتدور معارك ضارية بينهم.



والمسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي وهالة فاخر وريم مصطفى وروجينا، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي.