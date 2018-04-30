استمرار الطوارئ في مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بسبب عدم الاستقرار في حالة الطقس ولوجود عاصفة ترابية ورياح فوق المطار، تسببت في تغيير ممرات هبوط الرحلات وإغلاق مطاري الأقصر وأسوان.



ومن جانبها، صرحت مصادر مسؤولة بشركة الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدني، بأنه تم تغيير ممر هبوط الطائرات على أرض المهبط من الممر 05، إلى ممر 23، بسبب حركة الرياح العكسية فوق مهبط المطار، مشيرة إلى أن الرياح فوق المطار هي جنوبية إلى جنوبية غربية، تصل سرعتها لأكثر من 25 عقدة.



وأضافت المصادر، أن حركة الطيران فوق مطار القاهرة مستقرة دون وجود أي عراقيل حتى الآن، أمام هبوط أو إقلاع الطائرات، سوى تغيير ممر الهبوط بسبب الرياح، موضحا أن مستوى الرؤية السطحية فوق المطار أقل من 5 آلاف متر.



وكان مطار القاهرة الدولي، علق رحلات الطيران الداخلية المتجهة إلى مطاري الاقصر وأسوان، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق المطارين وانعدام الرؤية هناك، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد، كما تسببت سوء الأحوال الجوية في إغلاق مطاري أسوان والأقصر وتغيير اتجاه العديد من الرحلات الجوية إلى أقرب مطار.