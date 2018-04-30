مصادر تكشف كواليس انتهاء تعاقد عمرو أديب مع ON

كشفت مصادر مطّلعة الأسباب الحقيقية وراء إعلان الإعلامي عمرو أديب رحيله عن شبكة قنوات ON في 15 مايو المقبل والتي أعلن عنها، مساء الإثنين، على الهواء مباشرة أثناء تقديم برنامجه «كل يوم».



وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن الوكيل الإعلاني الجديد لمجموعة ON لم يدخل في مفاوضات، حتى الآن، مع أديب، للاستمرار في عمله بالشبكة كمقدم برنامج «كل يوم» الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة.



وأعلن مذيع برنامج «كل يوم» رحيله رسميًا عن شبكة أون في الخامس عشر من مايو المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الشبكة بانتهاء تعاقد «بروموميديا» مع شركة إعلام المصريين، الوكيل الإعلاني السابق لشبكة أون.



وحرص عمرو أديب على التقدم بالشكر لجميع العاملين في الشبكة وتقديم وافر الاحترام للمسئولين عنها نافيًا وجود أى خلافات بينه وبين إدارة الشبكة ولم يعلن أديب واجهته الجديدة حتى الآن، خاصة مع رفضه للعديد من العروض خلال الفترة السابقة، لارتباطه بالتعاقد مع شركة برومو ميديا.