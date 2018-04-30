وزير المالية: رفع دعم السلع التموينية لـ86 مليار جنيه

أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، مقارنة بـ82 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نسبة 10% خلال العام المالي الجديد.



وأكد الجارجي، خلال كلمته بملتقي مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، وحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال عن زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة بالقطاعات الصناعة والتصديرية؛ بهدف خلق بنية تحتية متطورة.