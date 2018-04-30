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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:35 م

وزير المالية: رفع دعم السلع التموينية لـ86 مليار جنيه

الدكتور عمرو الجارحي،
الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية
علا العلاف
dostor.org/2151295

أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، مقارنة بـ82 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نسبة 10% خلال العام المالي الجديد.

وأكد الجارجي، خلال كلمته بملتقي مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، وحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال عن زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة بالقطاعات الصناعة والتصديرية؛ بهدف خلق بنية تحتية متطورة.

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