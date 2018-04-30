مندوب مصر بالأمم المتحدة ينتقد تأخير إخلاء الشرق الأوسط من النووي

انتقد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، انتقد التأخير غير المبرر في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 والتأثيرات السلبية لذلك على مسار مراجعة المعاهدة، خاصة في ضوء الالتزامات المتعاقبة التي تم الاتفاق عليها في إطار المعاهدة عامي 2000 و2010.



وأكد يوسف -في بيان مصر أمام اجتماعات اللجنة، وخلال المحور المتعلق بتنفيذ قرار الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ـ على أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم؛ للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق عالمية المعاهدة خاصة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم وجود قرار واضح صادر من مجلس الأمن الدولي يطالب بوضع كافة المنشآت النووية الاسرائيلية تحت هذه الضمانات.



ويحظى ملف إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بأهمية خاصة لدى مصر والمجموعة العربية ومجموعة دول حركة عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة ضمن اللجنة التحضيرية الثانية التي انطلقت أعمالها في 23 أبريل 2018، ومن المنتظر أن تنهي اللجنة أعمالها في 4 مايو 2018، بعد تناول تفصيلي لكافة التطورات المرتبطة بتنفيذ الركائز الثلاث للمعاهدة، وهي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.