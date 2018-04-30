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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:01 م

«صلاح» يفلت من عقاب اتحاد الكرة الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفي مسلم
dostor.org/2151104

أفلت المهاجم الدولي محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي من العقاب بعد الواقعة التي جمعته ببرونو مارتينز لاعب ستوك سيتي خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي.

ولم يشاهد حكم المباراة اندري مارينير واقعة ضرب صلاح لمارتينز بمرفقه بدون كرة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن اتحاد الكرة لم يصدر أي إدانة بحق صلاح بعد مراجعة الواقعة من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء مستقلين.

واعربت اللجنة عن اعتقادها بأن مهاجم ليفربول لم يتورط في سلوك عنيف، بحسب "سكاي سبورتس". وبالتالي يحق للاعب المصري المشاركة في المباراة أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وإفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 - 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الانجليزي آنذاك.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدفا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وهدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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