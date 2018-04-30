السيسي في مبادرة «العودة للجذور»: تحية إلى الإسكندرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مدينة الإسكندرية تمثل تجسيدًا لقيم التعايش المشترك، معربًا عن سعادته باحتضانها لهذا الاحتفال لإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية.



وقال السيسي، خلال كلمته مساء الإثنين، أمام الاحتفال بإطلاق مبادرة العودة للجذور، بمشاركة نظيريه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس والقبرصي نيكوس اناستاسيادس بمدينة الإسكندرية، إن الهجرات اليونانية والقبرصية أثرت في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذج يحتذى به في منطقة شرق البحر المتوسط.



وأكد أنه لا يحب قول كلمة الجاليات، مضيفًا:" في مصر حريصون أن نكون مواطنين، وكل شخص له حق المواطنة".



ووجّه الرئيس السيسي التحية للحاضرين على وجودهم في مصر ومشاركتهم في هذه الاحتفالية: "إن اليونانيين والقبارصة شاركوا المصريين في إحداث نهضة تجارية وفنية وثقافية في البلاد".