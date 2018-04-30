15 بوستر وفيديو دعائيا لأبطال «بالحجم العائلي»

طرحت الشركة المُنتجة لمسلسل «بالحجم العائلي»، بطولة النجم يحيى الفخرانى، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بوسترات وفيديو دعائيا منفردًا لـ15 شخصية من أبطال العمل، المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل على شبكة قنوات «دى إم سي».



ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» البوسترات الترويجية، التي تصدرها أبطال المسلسل، على رأسهم النجم يحيي الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، ندا موسي، أحمد مجدى، سامي مغاورى، ركين سعد، كارولين خليل، شيماء سيف، عمر حسن يوسف، وعمرو صالح.



ونشر كل فنان البوستر الخاص به عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وفي مقدمتهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذى طرح أفيشه، خلال صفحته على «فيسبوك»، و«إنستجرام» منهم ندا موسى، شيماء سيف، وأحمد مجدى.



تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى لايت كوميدي، ويجسد الفخرانى شخصية نادر السفير المتقاعد، الذى يفتتح مطعمًا فى إحدى القرى الساحلية، ويقوم هو بإعداد الطعام بنفسه للزبائن.



«بالحجم العائلى» تأليف محمد رجاء، إخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم وآخرين.