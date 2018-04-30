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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:52 م

قاضي «اقتحام الحدود» يخلي القاعة لسماع المعزول

المستشار محمد شرين
المستشار محمد شرين فهمي
شيماء حسين
dostor.org/2150854

أمر المستشار محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، بإخلاء قاعة المحكمة لسماع أقوال الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، في إعادة محاكمته و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.

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