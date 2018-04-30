فصائل سورية معارضة تسلم بعض النقاط جنوب دمشق

سلم عدد من فصائل المعارضة السورية، التي تسيطر على بلدات جنوب دمشق، بعض النقاط في بلدة يلدا للقوات الروسية والجيش السوري.



وقال مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية، اليوم الإثنين: إن "عددا من الفصائل العاملة في جنوب دمشق سلمت نقاط رباطها مع حي الحجر الأسود، والذي يسيطر عليه تنظيم داعش، وتمتد من شارع بيروت في بلدة يلدا وصولًا إلى المستشفى الياباني جنوب شرق البلدة، سلمتها للقوات الروسية عدا فصيل الأبابيل لم يسلم نقاطه مع تنظيم داعش، على أن يتم تسليم جميع تلك النقاط للقوات الحكومية والروسية".



وأكد: أن "عملية التسليم تأتي في إطار الاتفاق، الذي أعلن أمس الأحد، وينص على خروج من يرغب من مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق إلى شمال سورية، وتسوية وضع من يرغب بالبقاء مع القوات الحكومية، يترافق ذلك مع دخول مؤسسات الحكومة السورية الخدمية إلى البلدات".