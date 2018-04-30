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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:26 م

«خيري»: وعود المسئولين فى واقعة «طبيب الشرقية» لم تُنفذ

صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن خديوى
dostor.org/2150412

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة حصلت علي وعود من المسئولين سواء من وزارة الصحة، أو النيابة العامة، بحل أزمة الطبيب محمد حسن، طبيب مستشفى العاشر من رمضان، لافتًا إلي، أنها لم تنفذ علي أرض الواقع.

وأكد خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بدار الحكمة، أن النقابة تحترم القضاء والنيابة، ولا تطلب سوي إنصافه بعد الظلم الذي تعرض له.

وأكد نقيب الأطباء، أن النقابة لن تتواني في تقديم الدعم القانوني والنقابي، إلي الطبيب محمد حسن، وشدد على، ضرورة وجود بروتوكول وقواعد لكيفية استدعاء الأطباء للشهادة في الحالات الطبية في النيابة، أو أي جهة أخري، وتفهم طبيعة عمل الأطباء في المستشفى.

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