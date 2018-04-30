الصادق المهدي: الشباب العربي يقود المستقبل والأمة بحاجة للمنتجين

قال الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية في السودان، إن الأمة العربية أمة شابة تشكل نصف الحاضر وكل المستقبل، والشباب هم من يقودون المستقبل. لذلك كان لزامًا علينا تشجيع ثقافة العمل الحر الذي يمثل النسبة الأكبر من الإنتاج في الدول العربية، والتي هي في حاجه للمنتجين والإنتاج، وهذا لن يتم إلا باستهداف تلك الفئة الشابة من خلال تحفيزهم وتطوير قدراتهم وبنائها.



وأوضح الدكتور صادق المهدي في تصريح خاص لـ«الدستور» علي هامش انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أن اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية شهد مناقشة عدد من القضايا أبرزها انجاز العام 2017 الذي شهد أداء متميز من حيث عدد المتدربين والأنشطة التي فاقت اتفاقية النشاط عن الأعوام السابقة، وكذلك إيرادات المنظمة التي ارتفعت من 4 - 6 مليون دولار في ظل ظروف اقتصادية صعبة.



وأضاف ناقشنا الجائزة العربية للتنمية الإدارية المتعلقة بالأداء المتميز للمؤسسات الحكومية أو الأفراد الذين يعملون في الحكومة أو الشباب، والتي سيتم مناقشتها اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة، وتتضمن المناقشات معايير الجائزة والتصويت عليها، وان الهدف منها تحفيز المؤسسات الحكومية والأفراد والشباب على العمل في مجال التطوير الذاتي والمؤسسات الذين يعملون فيها.