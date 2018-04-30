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محافظات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:17 ص

تشديدات أمنية في الليلة الختامية لمولد «أبو الحجاج» بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاقصر - هدي الامير
dostor.org/2149964

شهدت محافظة الأقصر، اليوم، استنفارًا أمنيًا، بالتزامن مع الحفل الختامي بمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري.

ودفعت المديرية، بعدد من القوات، والتشكيلات الأمنية، بالتنسيق مع الأمن المركزي، بمحيط الأماكن الحيوية والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة، بالإضافة إلى عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة.

وكان عشرات الآلاف من أهالي الأقصر قد احتفلوا بمولد القطب الكبير، والعارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري، وسط أجواء احتفالية شعبية دينية مميزة بحضور محمد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، عميد عائلة الحجاجية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلي محبي ومريدي أبو الحجاج الأقصري واتباع الطرق الصوفية.

وخلال الاحتفالية، حث كبير العائلة الحجاجية في كلمته علي التحلي بأخلاق أولياء الله الصالحين ونهج طريقهم، مشيرًا إلي المكانة العظيمة التي اختص الله بها أولياؤه الصالحين.

لافتًا إلي، أن أبو الحجاج الأقصري رجل علم ودين وولي فاعل وصالح يجب الاقتداء به.

فيما هنأ محافظ الأقصر، الأهالي بذكري مولد القطب الكبير، مشيرًا إلي أهمية الاحتفالية والتفاف أهالي الأقصر حولها، متمنيًا أن يعم الخير أرجاء الوطن.

معربًا عن تطلعه لبذل الجهود لاستكمال كافة المشاريع التنموية وعودة الأقصر إلي خريطة السياحة العالمية، بالتكاتف والتعاون الصادق بين كافة أفراد المجتمع.

جدير بالذكر، أن أبناء الطرق الصوفية وأحباء ومريدي القطب الكبير أبو الحجاج الأقصري، يحتفلون بمولده بنصب الخيام فى ساحة المسجد، ومحيط معبد الأقصر، ويحيون الليلة الختامية التي يعقبها فعاليات "الدورة" فى مسيرة تجوب أنحاء محافظة الأقصر، وتتميز الاحتفالات بأجواء متنوعة يتخللها ذكر وتواشيح دينية وابتهالات وخطب ومديح بالإضافة إلي ألعاب التحطيب وركوب الخيل.

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